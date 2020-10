Täter stößt Kneipengast Treppe hinunter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Frankenthal In einem Lokal in Frankenthal hat ein zunächst unbekannter Täter einen 23 Jahre alten Gast die Treppe zur Toilette hinuntergestoßen. Bei dem Sturz am frühen Samstagmorgen habe der junge Mann das Bewusstsein verloren und sich etliche Verletzungen zugezogen, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa