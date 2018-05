später lesen Täuschend echt aussehende Waffen lösen Polizeieinsätze aus Teilen

Twittern

Teilen



Täuschend echt aussehende Schusswaffen haben mehrere Polizeieinsätze in Ludwigshafen ausgelöst. Einige Besucher des Japanfestivals Hanami hätten ihre Verkleidungen am Samstag mit den „Anscheinswaffen“ komplettiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil das Mitführen solcher Replikate verboten ist, stellte die Polizei die Waffen sicher. Dabei handelte es sich um echt sehende Softairpistolen und -gewehre. Auch Polizisten könnten die Spielzeugwaffen oft nicht von echten Waffen unterscheiden, hieß es weiter in der Mitteilung. Deswegen könne es schnell zu gefährlichen Situationen kommen, warnten die Beamten. dpa