Aufnahmestopps und Lebensmittelknappheit : Tafeln in Rheinland-Pfalz schlagen Alarm und kritisieren Kommunen

Immer mehr Menschen wollen Lebensmittel bei der ehrenamtlichen Tafel. Doch dort reichen die Mengen nicht aus. Foto: dpa/Felix Kästle

Mainz/Trier Durch steigende Lebensmittel- und Energiekosten geraten derzeit viele Menschen in finanzielle Not. In vielen Fällen kann die Tafel helfen, doch die Ehrenamtlichen gelangen seit Wochen an ihre Grenzen. Die Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Tafeln äußert nun deutliche Kritik an den Kommunen wegen des Umgangs mit Flüchtlingen und fordert Unterstützung.

Steigende Lebensmittelpreise und viele Flüchtlinge bringen die Tafeln in Rheinland-Pfalz an ihre Grenzen. Die Ehrenamtlichen können zunehmend nicht mehr die hohe Nachfrage bedienen. In einigen großen Städten haben die Einrichtungen bereits einen Aufnahmestopp verhängt. „Die Tafeln sind in einer Stresssituation“, sagt Sabine Altmeyer-Baumann, Vorsitzende der Tafeln in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Altmeyer-Baumann nennt als Beispiel für die gestiegenen Zahlen die Stadt Wittlich. Normalerweise versorge man dort 900 Personen mit Lebensmitteln, derzeit seien es 1400. „Wir können die Leute nicht einfach wegschicken“, sagt die Vorsitzende. Die Ehrenamtlichen seien aber überlastet und zudem noch geschwächt durch die Corona-Pandemie. Häufig engagieren sich in den örtlichen Einrichtungen ältere Menschen. Zudem sei die Tafel eben keine offizielle Stelle, sondern ein eigenständiges ehrenamtliches System. Altmeyer-Baumann kritisiert deshalb einige Kommunen für ihr derzeitiges Verhalten. Von offizieller Stelle leite man viele Menschen - darunter vor allem ukrainische Flüchtlinge - zur Versorgung einfach an die Tafeln weiter. Doch das ist nicht erlaubt.

Kommunen dürfen nicht an Tafeln verweisen

„Kommunen sind nicht berechtigt, anstelle der eigenen Sozialleistung an die Tafeln zu verweisen“, heißt es vom rheinland-pfälzischen Integrationsministerium auf TV-Anfrage. Ihnen sei bislang aber kein konkreter Fall bekannt geworden, bei dem eine Kommune dies getan habe, statt Leistungen zu bezahlen. Das Ministerium wolle dies aber mit den kommunalen Spitzenverbänden „erörtern“.

Ukrainische Kriegsflüchtlinge müssen sich durch die 90-tägige Visumsfreiheit zunächst in keiner Kommune melden. Im Anschluss oder nach einer Registrierung jedoch sind die kommunalen Sozialämter für die Zahlungen von Leistungen unter anderem für Lebensmittel verantwortlich. „Sollte es im Einzelfall notwendig sein, um beispielsweise die Bearbeitungszeit eines Antrags zu überbrücken, ist ein Vorschuss zu gewähren“, so das Integrationsministerium.

Die Lebensmittel sind knapp

Die Tafel-Vorsitzende möchte jedenfalls wegkommen von dem Bild, dass die Tafeln wie selbstverständlich einspringen, wenn es sozial brennt im Land. Vor allem von den Kommunen wünscht sie sich deshalb mehr Unterstützung. „Wenn wir uns noch mehr engagieren, dann muss man sich überlegen, wer die Lebensmittel besorgt“ Denn nicht nur die Menschenmengen an sich bereiten den Helferinnen und Helfern Probleme. Die Lebensmittel sind knapp.

Für die Tafeln bleibt immer weniger übrig

Supermärkte, die die Tafeln häufig mit überflüssigen und für sie nicht mehr verkaufbaren Lebensmitteln beliefern, haben nach Angaben von Altmeyer-Baumann zunehmend ihre Prozesse optimiert. Im Ergebnis bedeutet das zwar weniger Lebensmittelverschwendung durch Entsorgung, aber auch weniger Ertrag für die Tafeln.

Land gibt knapp 40.000 Euro für Logistik

Das Land selbst sieht sich dabei nicht in direkter Verantwortung zu helfen. Nach dem Selbstverständnis der Tafeln, eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu schaffen, sei es keine Aufgabe des Landes, Lebensmittel zu akquirieren. Man könne aber eine finanzielle Unterstützung bieten, damit die Lebensmittel gut verteilt werden können, heißt es aus dem Sozialministerium auf TV-Anfrage. Dazu hat Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) vergangene Woche knapp 40.000 Euro für die Logistik der Tafeln in Aussicht gestellt. Seit vergangenem Jahr investiert das Land zusätzlich 10.000 Euro in die Fortbildungskosten der Ehrenamtlichen im Bereich Lebensmittelsicherheit.