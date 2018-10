später lesen Tag der Armut: „Bittere Realität auch in Rheinland-Pfalz“ FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Die Sprecher der Landesarmutskonferenz haben die Landesregierung aufgefordert, für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Regionen von Rheinland-Pfalz zu sorgen. „Der Wohnort darf genauso wenig über die Chancen auf Teilhabe am Leben entscheiden wie Herkunft, Geschlecht oder Religion“, erklärten die beiden Sprecher, der Sozialmediziner Gerhard Trabert und Pfarrer Albrecht Bähr, am Montag mit Blick auf den Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut am 17. Oktober. dpa