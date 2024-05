Soziales Tag der Pflege: AWO warnt vor wachsender Altersarmut

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen hat angesichts steigender Eigenanteile bei Pflegekosten vor wachsender Altersarmut gewarnt. „Das unkalkulierbare Risiko bei eintretender Pflegebedürftigkeit hat sich weiter verschärft“, teilte der Spitzenverband anlässlich des Internationalen Tages der Pflege der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach leben in Sachsen rund 48.000 Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen. Der durchschnittliche Eigenanteil an den Kosten im ersten Jahr des Aufenthaltes belief sich dem Verband der Ersatzkassen (vdek) zufolge zum Jahresbeginn auf monatlich etwa 2380 Euro und war damit rund 200 Euro höher als im Vorjahr.