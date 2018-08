später lesen Tag des Ehrenamts nächstes Jahr in Bad Hönningen FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Der landesweite Tag des Ehrenamts in Rheinland-Pfalz wird nächstes Jahr in Bad Hönningen gefeiert. „Wir werden den ehrenamtlich Engagierten ein besonderes Fest bereiten und ihnen für ihren Einsatz für das Gemeinwohl danken“, sagte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz am Mittwoch. dpa