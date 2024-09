Architektur und Geschichte Tag des offenen Denkmals: Alle Infos auf einen Blick

Kennen Sie die ehemalige Reichsabtei in Trier? Vielleicht waren Sie ja Mal auf der gleichnamigen Straße unterwegs, die vom Verteilerkreis in Trier-Nord zum Hauptbahnhof führt – die Straße umrundet die Kirche eben dieser Abtei St. Maximin. Sie ist das Überbleibsel eines reichen Benediktinerklosters, welches im Mittelalter nur dem deutschen König und Kaiser unterstellt war (daher der Name) und in der Region über ausgedehnten Besitz verfügte. Das weckte natürlich Begehrlichkeiten. Die Trierer Bischöfe versuchten immer wieder, das Kloster unter ihre Kontrolle zu bringen, am Ende waren sie erfolgreich. Andere Gegner waren rabiater: War die Stadt Trier von Kriegen betroffen, litt darunter die Abtei. Mehrmals wurde sie zerstört und wiederaufgebaut