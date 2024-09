Geschichte erleben Tag des offenen Denkmals - Speyer rückt in den Blick

So werde Geschichte - durch die Denkmäler - nahbar gemacht, man könne mit Menschen in Kontakt kommen und sich austauschen, sagte eine Referentin der DSD. Auch diese Idee stecke hinter der Veranstaltung, die vor Ort jedes Jahr von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen und hauptamtlichen Denkmalpflegern realisiert werde. Deutschlandweit öffneten in diesem Jahr rund 6.000 Denkmäler mehreren Millionen Besuchern ihre Türen. In über 2.000 Städten und Gemeinden fanden rund 9.000 Veranstaltungen statt.