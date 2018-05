später lesen „Tagesspiegel“: Kohls Witwe bestreitet Besitz von Akten Teilen

In der Diskussion um den politischen Nachlass von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat dessen Witwe laut einem Zeitungsbericht überraschend erklärt, über keine Regierungsdokumente aus seiner Amtszeit zu verfügen. Maike Kohl-Richter habe in einem Schreiben an das Kanzleramt Ende März dargelegt, dass sie „entgegen öffentlich geäußerter Mutmaßungen nicht im Besitz amtlicher Unterlagen des Bundes sei“, berichtet der Berliner „Tagesspiegel“ (Mittwoch). Das Blatt beruft sich auf Angaben, die das Kanzleramt im Zusammenhang mit einer Auskunftsklage der Redaktion gemacht hat. dpa