Für den Feiertag oder das Wochenende Ein Serriger im Weinkeller und ein Ritter, der Trier belagerte: Das gibt es im Naheland zu entdecken

Spitzenriesling gefällig? Dann empfiehlt sich der Besuch von Gut Hermannsberg in Niederhausen, wie das Trierer Gut Avelsbach aus der Privatisierung einer staatlichen Weinbaudomäne (Schlossböckelheim-Niederhausen) hervorgegangen. Gut Hermannsberg verfügt über 30 Hektar Rebfläche in sieben Spitzenlagen, die vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) in der höchsten Qualitätsstufe als „VDP. Große Lage“ klassifiziert sind. Den im wildromantischen Nahetal gelegenen Gebäudekomplex aus Weingut, Vinothek und Gästehaus preist Kellermeister Karsten Peter als „Paradies am Nahe-liegenden Ende der Welt“ – und erntet null Widerspruch.