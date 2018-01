später lesen Tagung zu Zwangssterilisationen und Krankenmorden in NS-Zeit Teilen

Sogenannte Rassenhygiene, Zwangssterilisationen und Krankenmorde hat es in der Nazi-Zeit auch auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz gegeben. Damit befasst sich von heute an eine Fachtagung im Bundesarchiv in Koblenz. Veranstaltet wird sie vom Landtag und seiner Kommission für die Geschichte des Landes. Mitveranstalterin ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit. dpa