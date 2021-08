Nach Taliban-Sturm auf Kabul : Was Rheinland-Pfalz bei der Flüchtlingsaufnahme aus Afghanistan plant

Trier/Mainz Integrationsministerin Katharina Binz warnte, überhörte Forderungen zur Rettung von Menschen würden Leben kosten. Was sie nun fordert.

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) geht davon aus, dass sich die Zahl der Afghanen erhöhen wird, die Asyl in Rheinland-Pfalz beantragen. Hintergrund sei die Machtergreifung der radikal-islamistischen Taliban in der Hauptstadt Kabul. Das Land habe sich bereits vor Wochen bereit erklärt, bei Flüchtlingen über den vorgeschriebenen Anteil des Landes hinaus weitere Ortskräfte und deren Familien aufzunehmen. Binz sprach von 250 Flüchtlingen, die Rheinland-Pfalz über die Verteilungsquote von bundesweit etwa fünf Prozent aufnehmen wolle. Aufnahmeeinrichtungen seien dazu in der Lage, weil diese momentan nur etwa zur Hälfte ausgelastet seien. In der Region gibt es Einrichtungen in Trier, Hermeskeil und Bitburg.