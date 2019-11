Tank läuft beim Umpumpen über: Heizöl läuft in Gewässer

Speyer Beim Umpumpen von Heizöl ist in Speyer ein Teil der Flüssigkeit erst in den Woogbach und von dort in den Rhein gelangt. Umweltschäden seien derzeit aber nicht feststellbar, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

