Benzin 30 Cent günstiger : Tankrabatt ab Juni – Lohnt sich die Fahrt nach Luxemburg bald noch?

Foto: dpa/Felix König

Trier Sprit soll wieder günstiger werden. Das beschlossene Entlastungspaket der Bundesregierung sieht einen Rabatt an der Tanksäule vor. Doch wie steht es dann um den Tanktourismus? Für einige könnte sich die Fahrt nach Luxemburg als Verlustgeschäft herausstellen.

Die Bundesregierung will mit ihrem Entlastungspaket den Bürgerinnen und Bürgern im Land finanziell unter die Arme greifen. In dem Paket enthalten ist auch ein Tankrabatt. Der soll ab dem 1. Juni die Energiesteuer auf Kraftstoffe wie Benzin und Diesel verringern. Bis zum 31. August soll die Vergünstigung gelten: Für Benzin sinkt dann der Preis um 30 Cent, Diesel wiederum 14 Cent billiger.

Doch lohnt sich mit diesem Tankrabatt künftig ein Umweg nach Luxemburg noch? Hinter der Grenze kostet ein Liter Benzin (E10) derzeit 1,688 Euro, ein Liter Diesel 1,782 Euro. Die tagesaktuellen Benzinpreise in Luxemburg finden Sie auch in unserem Spritpreis-Artikel auf Volksfreund.de. Um zu berechnen, für wen sich ein Abstecher ins Nachbarland auch nach eingeführtem Tankrabatt lohnt, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wir setzen einen Durchschnittsfahrer ans Steuer eines durchschnittlichen VW Golf – ausgestattet mit einem leeren 50-Liter-Tank. Der Einfachheit halber tanken wir diese 50 Liter voll auf. Unser Durchschnittsauto verbraucht 6,3 Liter (Benzin) auf 100 Kilometer. Einen baugleichen Diesel-Wagen lassen wir mit sparsamem 4,5 Liter-Verbrauch über die Straße flitzen. Parallel dazu vergleichen wir die Kosten, die an den jeweiligen Tankstellen verschiedener Wohnorte in der Region Trier angefallen wären – ohne Tankumweg.

Tankrabatt auf Benzin und Diesel: Lohnt sich die Fahrt von Trier nach Luxemburg?

Normalerweise profitieren Autofahrer am stärksten vom Tanktourismus, wenn ihr Umweg nach Luxemburg möglichst gering ausfällt. Das trifft in der Region vor allem auf Trier zu. In der Regel leidet das Stadtgebiet zudem unter hohen Spritkosten der ansässigen Tankstellen, die den Tankausflug nochmals lohnenswerter machen. Hier lohnte sich der Mehrweg nach Luxemburg bislang meistens.

Wenn der beschlossene Tankrabatt aber eins zu eins an die Kunden weitergegeben wird, könnte sich das ändern: Der günstigste Preis für E10 liegt in Trier derzeit bei 2,0249 Euro pro Liter. Mit dem Tankrabatt von 30 Cent würde der Literpreis auf 1,7249 Euro sinken. Für eine Fahrt von Trier nach Wasserbillig (und zurück) berechnen wir 26 Kilometer. Dort tankt unser Fahrer derzeit für 1,688 Euro pro Liter auf. Er zahlt also für 50 Liter einschließlich Spritverbrauch 87,16 Euro. Im Vergleich: Volltanken in Trier kostet ihn 86,25 Euro. Unser Fahrer spart also schlappe 0,91 Euro pro Tankfüllung. Das ist kaum einen Umweg wert, rechnet man noch den Verschleiß und die verlorene Zeit für die Fahrt mit ein.

Doch wie sieht es mit Diesel aus? In Trier liegt die günstigste Tankstelle derzeit bei 2,029 Euro pro Liter. Der Tankrabatt würde den Dieselpreis um 14 Cent auf 1,889 Euro pro Liter absenken. Tankt unser Diesel-Fahrer seinen 50-Liter-Tank auf, kostet ihn das in Trier 94,25 Euro. Auftanken in Luxemburg mit Hin- und Rückfahrt kostet unseren Fahrer hingegen nur 90,27 Euro. Die Ersparnis liegt bei immerhin 3,98 Euro. Viel ist aber auch da nicht gespart.

Tankrabatt auf Benzin und Diesel: Lohnt sich die Fahrt von Konz, Saarburg und Hermeskeil nach Luxemburg?

Anders sieht es derzeit im Bereich Konz und Saarburg aus. Hier liegt die günstigste Tankstelle aktuell recht hoch bei einem Literpreis für Super E10 von 2,249 Euro. Bei einem Tankrabatt von 30 Cent läge der Preis bei 1,949 Euro. Um unseren 50-Liter-Tank zu befüllen, würden wir in Saarburg also 97,45 Euro bezahlen. Einmal Auftanken in Grevenmacher – einschließlich 40 Kilometer für Hin- und Rückweg – kostet unseren Fahrer nur 88,65 Euro. Die Ersparnis ist nicht groß, liegt aber immerhin bei 8,80 Euro. Für den Diesel-Fahrer fällt die Ersparnis noch größer aus. Das liegt vor allem an dem derzeit hohen Dieselpreis in Saarburg. Die günstigste Tankstelle liegt aktuell bei einem Literpreis von 2,289 Euro. Nach Abzug des Tankrabatts von 14 Cent ergibt das einen Preis von 2,149 Euro. Die Fahrt nach Grevenmacher mit unserem 4,5-Liter-Diesel kostet mit Auftanken insgesamt 90,90 Euro. Auftanken in Saarburg schlägt dagegen mit 107,45 Euro zu Buche. Der Abstecher nach Luxemburg spart also 16,55 Euro.

Für Konz sieht die Sache ähnlich aus. Für die Fahrt nach Wasserbillig und zurück veranschlagen wir 36 Kilometer. Für den Benziner (E10) kostet das Auftanken hinter der Grenze 88,22 Euro. Das ergibt eine Ersparnis von 9,23 Euro. (Die günstigste Tankstelle würde mit Tankrabatt bei einem Literpreis von 1,949 Euro liegen). Wer Diesel tankt, spart etwas weniger. Die günstigste Tankstelle in Konz würde nach dem Tankrabatt bei 1,889 Euro pro Liter liegen (Auftanken: 94,45 Euro). Die Fahrt nach Wasserbillig zum Auftanken kostet unseren Diesel-Fahrer hingegen 90,72 Euro. Das ergäbe nur eine kleine Ersparnis von 3,73 Euro.

Eine Fahrt aus Hermeskeil lohnt sich bei den Preisen allerdings nicht. Sowohl Benziner als auch Diesel machen dabei Verluste.

Eifel und Landkreis Bernkastel-Wittlich: Tanktourismus nach Luxemburg lohnt sich mit dem Tankrabatt nicht

Für den Fall, dass die 30 Cent Tankrabatt genauso an die Kunden weitergegeben werden, würde sich die Fahrt aus der Eifel und dem Landkreis Bernkastel-Wittlich nach Luxemburg kaum lohnen. Denn der Literpreis für E10 würde dort sogar weitestgehend unter den aktuellen Luxemburger Spritpreis fallen. Derzeit kostet der Liter E10 in Luxemburg 1,688 Euro (Stand: 28. April): In der Eifel liegen die Spritpreise an den jeweils günstigsten Tankstellen ungefähr im Preisbereich von 1,95 Euro:

Bitburg : 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro)

: 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro) Prüm : 1,979 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,679 Euro)

: 1,979 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,679 Euro) Gerolstein: 1,969 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,669 Euro)

Auch für die Dieselpreise lohnt sich die Fahrt nach Luxemburg kaum. Für unseren Diesel-Fahrer würde der Umweg von Bitburg nach Echternach beispielsweise nur eine Ersparnis von 1,37 Euro bringen. Ein Umweg von Prüm zum nächstgelegenen Luxemburger Ort Dasburg würde ihn 70 Cent sparen lassen. Von Gerolstein aus wird die Fahrt nach Echternach gar zum Minusgeschäft (-0,55 Euro).

Ähnlich sieht die Lage für den Landkreis Bernkastel-Wittlich aus. Zuerst der Benziner: Auch hier liegen nach dem Tankrabatt von 30 Cent die Preise weitgehend unter dem Luxemburger Spritpreis:

Wittlich : 1,899 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,599 Euro)

: 1,899 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,599 Euro) Bernkastel-Kues : 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro)

: 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro) Traben-Trarbach : 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro)

: 1,949 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,649 Euro) Morbach: 1,969 Euro / Liter E10 (mit Tankrabatt: 1,669 Euro)

Für den Diesel-Fahrer werden die Umwege aus Morbach (-1,85 Euro), Wittlich (-2,33 Euro) und Traben-Trarbach (-3,95 Euro) zu einem Verlustgeschäft.