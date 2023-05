Trotz Feiertag und langem Wochenende Spritpreise in der Region so niedrig wie lange nicht – das kosten Benzin und Diesel in Luxemburg

Gute Nachrichten für alle Autofahrer: Die Spritpreise in Rheinland-Pfalz sind derzeit so niedrig wie lange nicht. Zeitweise war der Kraftstoff hierzulande im bundesweiten Vergleich am billigsten. Der Preisunterschied zwischen Rheinland-Pfalz und dem teuersten Bundesland, Hamburg, lag bei Super E10 im Schnitt bei vier Cent. Auch Diesel war am Dienstag in keinem Bundesland so günstig wie in Rheinland-Pfalz. In Brandenburg mussten laut ADAC fast zehn Cent mehr je Liter für Diesel bezahlt werden.