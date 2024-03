Preisvergleich lohnt sich Wie jedes Jahr: Tanken vor Ostern ist teurer geworden – das sind die aktuellen Preise

So sicher wie das Ei im Osternest liegt, so sicher steigen vor den Feiertagen die Preise an den Zapfsäulen. Auch in diesem Jahr ist Sprit zu Beginn der Ferien wieder teurer geworden. Die Preise liegen zum Teil sogar über denen von vor einem Jahr. Als Hauptgrund für den Preissprung bei Benzin und Diesel nennt der ADAC das teurer gewordene Rohöl.