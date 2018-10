später lesen Tanker-Entführung: Prozess gegen 35-Jährigen begonnen Teilen

Gut sechs Jahre nach der Entführung eines griechischen Öltankers im Roten Meer hat vor dem Landgericht in Zweibrücken der Prozess gegen einen Mann begonnen. Der 35-Jährige soll das Schiff der Anklage zufolge mit Komplizen im Mai 2012 geentert, mit der Mannschaft entführt und bis zur Lösegeldzahlung durch die Reederei im März 2013 festgehalten haben, wie ein Justiz-Sprecher am Montag in der pfälzischen Stadt sagte. dpa