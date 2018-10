später lesen Tanker fährt auf Sandbank: Ursache war Niedrigwasser Teilen

Der bei Mechtersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) auf Grund gelaufene Tanker ist wohl wegen des niedrigen Pegelstandes des Rheins verunglückt. In der Fahrrinne sei eine Untiefe entstanden, auf die das Schiff am Dienstag auflief, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa