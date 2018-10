später lesen Tanker fährt sich bei Mechtersheim auf Sandbank fest Teilen

Ein Tanker ist auf dem Rhein bei Mechtersheim im Rhein-Pfalz-Kreis auf eine Sandbank aufgelaufen und hat sich festgefahren. Das mit 715 Tonnen Gasöl beladene Schiff war am Morgen auf dem Weg von Rotterdam nach Birsfelden in die Schweiz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa