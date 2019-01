später lesen Tanklaster kippt um: 8000 Liter Rotwein ausgelaufen FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Unfall eines Tanklasters sind am Montagmittag bei Mühlheim an der Mosel rund 8000 Liter Rotwein ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 58 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall im Landkreis Bernkastel-Wittlich leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. dpa