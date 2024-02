Schifffahrt Tankschiff fährt sich auf der Mosel fest

Auf der Mosel hat sich am Mittwochmorgen auf Höhe von Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) ein Schiff festgefahren. Gegen 9.30 Uhr sei das Tankschiff auf einem Längswerk, also einem seitlichen Leitdamm, der die Fahrrinne begrenzt, aufgefahren. Das teilte die Wasserschutzpolizei am Mittwochmittag mit. Das Schiff war den Angaben zufolge mit 2000 Tonnen Flüssigdünger beladen. Bei dem Unfall trat laut Polizei keine Flüssigkeit aus, verletzt wurde niemand. Ein Pfeiler der dortigen Eisenbahnbrücke, der auf dem Damm steht, wurde nicht beschädigt.