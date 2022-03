Prozess : Tankstellen-Mord: Mutter des Opfers spricht zum Angeklagten

Der Angeklagte wird in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht. Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv

Bad Kreuznach Im Prozess um den Tankstellenmord von Idar-Oberstein hat sich die Mutter des getöteten 20-Jährigen sichtlich erschüttert an den Angeklagten gerichtet. Sie sagte vor dem Landgericht Bad Kreuznach am Freitag: „Ich kann Ihnen nicht verzeihen.“ Das könne er nicht von ihr erwarten.

Der 50-Jährige hatte in einem Brief um Entschuldigung gebeten. Der Angeklagte, nur ein paar Schritte von der Frau getrennt, antwortete direkt und mit brüchiger Stimme: „Ich kann nicht erwarten, dass Sie mir verzeihen. Aber ich will, dass Sie wissen, dass es mir leid tut.“