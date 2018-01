später lesen Tankstellen-Verband will Ende des Sonntagswaschverbots FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) fordert von der rheinland-pfälzischen Landesregierung ein Ende des Betriebsverbots für Autowaschanlagen an Sonntagen. „Das Sonntagswaschverbot ist nicht mehr zeitgemäß“, erklärte der Verband am Mittwoch in Mainz. Rund 85 Prozent der Autofahrer befürworten eine Abschaffung. Das habe eine landesweite Umfrage des TIV unter rund 35 000 Tankstellen-Kunden ergeben. Außerdem bedeute das Verbot für die Tankstellenbetreiber Gewinneinbußen. dpa