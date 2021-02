Tante tot: Verdächtiger in Psychiatrie untergebracht

Schifferstadt Nach einem Tötungsdelikt in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein 31-Jähriger in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Er soll seine Tante getötet und seine Mutter schwer verletzt haben.

Die Mutter des Tatverdächtigen war am Mittwochabend mit mehreren Stichverletzungen aus ihrem Haus zu Nachbarn geflüchtet. Sie musste notoperiert werden. Im Haus der Frau hatte die Polizei deren tote Zwillingsschwester entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, starb sie an Blutverlust infolge eines Messerstiches in den Hals. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige war nach der Tat geflüchtet. Nach einem Zeugenhinweis hatten Beamte ihn am Donnerstag vorläufig festgenommen.