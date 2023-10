Geseztliche Feiertage Tanzverbot: Darum darf Halloween nur bis vier Uhr nachts gefeiert werden

Trier · Für viele ist das Tanz- und Feierverbot an sogenannten stillen Feiertagen nicht mehr zeitgemäß. Doch bislang hat sich die Landesregierung geweigert, an dem Gesetz etwas zu ändern. Was es mit den stillen Feiertagen auf sich hat.

31.10.2023, 06:37 Uhr

An Allerheiligen darf nicht öffentlich getanzt werden. Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Schmidt

Was haben Heiligabend und Allerheiligen gemeinsam? Es handelt sich um sogenannte stille Feiertage. Während an Heiligabend die gesetzlich verordnete Stille erst ab 13 Uhr bis zum 1. Weihnachtstag 16 Uhr gilt, herrscht an Allerheiligen (1. November) ab vier Uhr nachts ein öffentliches Tanz- und Feierverbot.