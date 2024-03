Ärger um die stillen Feiertage Noch immer ist Tanzen vor Ostern verboten – Gastronomen fordern Gesetzesänderung

Junge Leute sind erstaunt und Gastronomen stinksauer. Tanzen ist vor Ostern tatsächlich immer noch verboten. So steht es im Gesetz, genauer: im rheinland-pfälzischen Feiertagsgesetz. Von Gründonnerstag 4 Uhr bis Ostersonntag 16 Uhr sind öffentliche Tanzveranstaltungen tabu. Wie übrigens auch an Allerheiligen, am Volkstrauertag, am Totensonntag sowie an Weihnachten.