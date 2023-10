Noch zeitgemäß? Zirkus muss Vorstellungen an Allerheiligen und Volkstrauertag absagen

Was haben Heiligabend und Allerheiligen gemeinsam? Es handelt sich um sogenannte stille Feiertage. Während an Heiligabend die gesetzlich verordnete Stille erst ab 13 Uhr bis zum 1. Weihnachtstag 16 Uhr gilt, herrscht an Allerheiligen (1. November) ab vier Uhr nachts ein öffentliches Tanz- und Feierverbot.