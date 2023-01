Tarifstreit : Mehr Geld für Kita-Personal und Müllwerker – Was die Gehaltsforderungen der Gewerkschaft konkret bedeuten

Vor einem Jahr streikten auch die Mitarbeiter von Sparkassen. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Die Beschäftigten in Bund und in den Kommunen verlangen mindestens 500 Euro mehr im Monat. Wer von den Tariferhöhungen profitieren würde und was die kommunalen Arbeitgeber dazu sagen.

Rund 2000 Euro verdient ein Müllwerker in der untersten Gehaltsstufe im öffentlichen Dienst. Würde sich die Gewerkschaft Verdi mit ihren Forderungen nach höheren Gehältern für die kommunalen Beschäftigten durchsetzen, würde das Gehalt der Müllwerker um mindestens 500 Euro pro Monat steigen.

500 Euro monatlich mehr, das ist die Mindestforderung von Verdi und dem Deutschen Beamtenbund für die Einkommen von rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Konkret verlangen die Arbeitnehmervertreter 10,5 Prozent mehr Einkommen. Betroffen von den Gehaltsforderungen sind unter anderem Erzieherinnen und Erzieher, Krankenschwestern in kommunalen Kliniken wie dem Krankenhaus in Saarburg, Busfahrer im öffentlichen Dienst (in der Region sind das die bei den Stadtwerken Trier beschäftigten Busfahrer) oder auch Mitarbeiter von Sparkassen.

In der Region sind rund 1300 Mitarbeiter in den Geldinstituten beschäftigt. Auch die Beschäftigten der Kommunalverwaltungen würden von den Gehaltsforderungen profitieren. Allein bei der Stadtverwaltung Trier arbeiten über 1200 Tarifbeschäftigte.

Ähnlich wie bei den Kliniken, von denen, bis auf die in Saarburg, alle in der Region in kirchlicher Trägerschaft sind, verhält es sich bei den meisten Kitas. Nur einige werden von Kommunen getragen. Die dort beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher verdienen im Schnitt rund 3500 Euro im Monat. Auch sie würden von der Forderung nach mindestens 500 Euro mehr deutlich profitieren.

Was die kommunalen Arbeitgeber von der Forderung halten

Die kommunalen Arbeitgeber stellen sich nicht komplett gegen Gehaltsanpassungen für ihre Beschäftigten. „Wir streben keine Nullrunde an“, sagt Markus Sprenger, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Rheinland-Pfalz. Aber mindestens 500 Euro mehr bzw. ein um 10,5 Prozent höheres Gehalt für die rund 135.000 Kommunalbeschäftigten in Rheinland-Pfalz sei illusorisch, sagte der Arbeitgebervertreter im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Alternativen bringt er Einmalzahlungen und eine längere Laufzeit des Tarifvertrags ins Gespräch. Die Gewerkschaften fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten.

Mit dem Mindestbetrag von 500 Euro, die vor allem die unteren Gehaltsstufen betreffen würde, liege die Forderung der Gewerkschaften tatsächlich bei 14 Prozent. Auch die Kommunen spürten die Auswirkungen der Inflation und der gestiegenen Energiepreise. Daher plädierten die Arbeitgeber für ein „verträgliches Ergebnis“.

Die Preise in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um 7,6 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen der Kommunen im Land kräftiger gestiegen, als erwartet. Mit 6,7 Milliarden Euro wurden 479 Millionen Euro mehr eingenommen als erwartet. Können sich die Gewerkschaften in den seit Dienstag laufenden Tarifverhandlungen durchsetzen, dann würden die Ausgaben der Kommunen in Rheinland-Pfalz um rund 860 Millionen Euro erhöhen, sagt Sprenger. Das Mehr an Steuereinnahmen würde dadurch aufgefressen.

Streiks in der Region möglich

Vedi-Bundeschef Frank Werneke betonte zum Auftakt der Tarifrunde, die Belegschaften ließen sich nicht mit warmen Worten abspeisen. Flächendeckende Warnstreiks schließt er nicht aus. Das würde dann vor allem wohl Kitas, die Müllabfuhr oder auch den Busverkehr betreffen. Bei der bisher letzten Tarifrunde für Bund und Kommunen waren 2020 unter anderem Kliniken, Kitas, Nahverkehr oder Sparkassen von Ausständen und Protestaktionen betroffen. Damals fielen die Warnstreiks im Vergleich zu früher moderat aus, was vor allem auf Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie zurückging.

„Die Sicherung der Einkommen durch einen Inflationsausgleich, insbesondere für die Beschäftigten mit mittleren und eher niedrigen Einkommen steht für uns im Zentrum der Tarifrunde“, sagte Werneke. Er verweist dabei auf die zusätzlichen Aufgaben, die Beschäftigte im öffentlichen Dienst übernehmen mussten, etwa während der Corona-Pandemie. Wegen der angespannten Personalsituation führe das zu „massiven“ Arbeitsbelastungen. Verdi verweist nicht nur auf den Fachkräftemangel auch im Öffentlichen Dienst. Bis 2030 gebe es einen Bedarf von rund einer Million zusätzlichen Beschäftigten. Im Wettbewerb mit privaten Unternehmen sei der öffentliche Dienst aufgrund der Bezahlung und der Arbeitsbedingungen jedoch häufig nicht attraktiv genug, kritisiert die Gewerkschaft. Um die öffentlichen Arbeitgeber wieder attraktiver zu machen, müssten die Gehälter erhöht werden.