Verkehr Tarifstreit im privaten Busgewerbe verhärtet

Der deutlich verlängerte Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz bremst viele Fahrgäste im Land weiter aus - und zeigt, wie verfahren der Tarifkonflikt mittlerweile ist. Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider sagte am Freitag, es fehle auf der Arbeitgeberseite grundsätzlich an Kompromissbereitschaft. Die Gewerkschaft hatte am Vortag angekündigt, den Ausstand, der ursprünglich an diesem Sonntag enden sollte, bis zum Sonntag kommender Woche (24. März) auszudehnen.