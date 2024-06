Verkehr Tarifstreit sorgt erneut für Ausfälle im privaten Busgewerbe

Im Tarifstreit des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz hat ein weiterer Streik zu Ausfällen und Behinderungen für Pendler und Schüler gesorgt. Betroffenen waren zunächst Unternehmen vor allem im Norden des Landes und dort die DB Regio Mitte, die Koblenzer Verkehrsbetriebe sowie das Busunternehmen Zickenheiner mit Sitz in Koblenz, wie ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte. Angesetzt sei der Ausstand bis zum Abend. Dann werde geschaut, wie es weitergeht.