Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel stehen an

Im Mai startet eine neue Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland. Für Rheinland-Pfalz sei der erste Termin am 9. Mai in Mainz angesetzt, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Mainz mit. dpa