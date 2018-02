später lesen Tarnidentitäten von Ex-Agent Mauss Thema im Landtag Teilen

Twittern

Teilen



Die Tarnidentitäten des früheren Geheimagenten Werner Mauss sind Thema im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Die Verbandsgemeinde Simmern hatte Mauss und seiner Familie offizielle Ausweisdokumente unter anderem Namen ausgestellt; für dieses Vorgehen hatte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete und Ex-Landesschatzmeister Peter Bleser 2014 eingesetzt. Ein weiteres Thema in der heutigen Ausschusssitzung am ist die Kritik des Landesrechnungshofs an und das Ermittlungsverfahren gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held wegen dessen Amtsführung als ehrenamtlicher Bürgermeister von Oppenheim. dpa