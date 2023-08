Kriminalität Tatort Schwimmbad: Wie sicher ist man in Freibädern in der Region?

Trier/Mainz · Vor einigen Wochen war von zunehmender Kriminalität in Schwimmbädern die Rede. Vorfälle in Berlin machten Schlagzeilen. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz und in der Region? Antworten des Innenministers auf Anfragen von Landtagsabgeordneten geben einen Aufschluss auf die Lage.

18.08.2023, 13:28 Uhr

In Berlin wurden einige Freibäder von der Polizei geschützt. Foto: dpa Foto: dpa/Caroline Bock

Es wird wieder sommerlich warm. Pünktlich zum Wochenende sollen die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Ideales Schwimmbadwetter also.