„Tatort“-Stars und Musik-Prominenz bei SWR-Sommerfest

Mit einer „Tatort“-Premiere, der Band „Feuerherz“, Comedy und einem Tag der offenen Tür feiert der Südwestrundfunk (SWR) sein diesjähriges Sommerfestival. Die achte Auflage des Festes startet am heutigen Freitag. Besucher können dann im Funkhaus in Mainz unter anderem live zuschauen, wie eine Sendung produziert wird. dpa

Am gleichen Abend feiert ein neuer „Tatort“ aus Ludwigshafen seine Premiere auf einer Großbildleinwand. In dem Krimi „Vom Himmel hoch“ müssen die Ermittlerinnen Lena Odenthal und Johanna Stern den Mord an einem Psychologen aufklären, der auf Kriegstraumata spezialisiert war. Zu Gast sind dabei die Schauspielerinnen der Kommissarinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bittner. Sie geben nach der Premiere eine Autogrammstunde.

Am Sonntag (27. Mai) können Zuschauer und Zuhörer hinter die Kulissen schauen, zudem wird auf zwei Bühnen Programm geboten. Dabei treten unter anderem die Band „Feuerherz“ sowie Jan Josef Liefers mit seiner Band „Radio Doria“ auf. Außerdem stehen SWR3-Comedians und die amtierende Deutschen Weinkönigin Katharina Staab auf der Bühne.

Informationen zum Sommerfestival