Nach einem Messerangriff in Waldmohr sitzt ein 53-Jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie die Polizei Westpfalz und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll er bei einem Besuch am Samstag einen 38-Jährigen mit einem Küchenmesser angegriffen und am Hals verletzt haben. dpa