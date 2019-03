später lesen Tatverdächtiger nach Schuss auf Wohnung in Osburg gefasst Teilen

Twittern

Teilen



Über anderthalb Jahre nach dem Schuss auf eine Wohnung in Osburg (Kreis Trier-Saarburg) ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 54-Jährige aus der Nachbarschaft sei am Dienstag festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei in Trier am Freitag mit. dpa