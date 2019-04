später lesen Tausende Autofans am Nürburgring: Unfälle auf Nordschleife Teilen

Twittern

Teilen



Tausende Autofans haben sich an Karfreitag am legendären Nürburgring in der Eifel getroffen. Die Polizei sprach von geschätzt rund 20 000 Menschen. Es seien vermutlich etwas mehr als im Jahr zuvor, weil ähnliche Treffen im hessischen Limburg und im südlichen Nordrhein-Westfalen abgesagt worden seien, sagte ein Polizeisprecher an der Rennstrecke. dpa