Agrar Tausende Bauern wollen gegen Sparpläne protestieren

Am kommenden Montag seien mittags und nachmittags in allen 14 Kreisen des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau Demonstrationen und Kundgebungen geplant, hatte der Sprecher des Verbands, Herbert Netter, noch am Donnerstagmorgen in Koblenz gesagt. Er rechnete mit bis zu 5000 Teilnehmern. Zur Abschlusskundgebung am Montagabend in Koblenz würden allein mindestens 1000 Landwirte mit Traktoren erwartet. Autobahnblockaden mit Traktoren lehne der Bauern- und Winzerverband ab. „Wir wollen die Leute mitnehmen und nicht verärgern“, sagte Netter. Ziel sei es, politisch etwas zu bewirken.