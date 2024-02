Demonstrationen Tausende demonstrieren in Saarbrücken gegen rechts

In Saarbrücken sind am Samstag Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Polizei in der saarländischen Landeshauptstadt sprach am Mittag von rund 10.000 Teilnehmenden, darunter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Zu der Kundgebung hatte das Aktionsbündnis „Bunt statt Braun“ aufgerufen, ihm gehören rund 60 Organisationen an - darunter Gewerkschaften, Parteien und die Kirche. Die Veranstaltung war für 5000 bis 6000 Teilnehmer angemeldet worden.