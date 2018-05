später lesen Veranstaltungen Tausende eröffnen Kultursommer Rheinland-Pfalz FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Tausende Bürger haben am Wochenende in Neuwied bei einem bunten Fest mit viel Sonne den Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Industrie-Kultur“ eingeläutet. „Das jährlich wechselnde Motto des Kultursommers soll immer wieder neu Aufmerksamkeit auf Themen und Orte in unserem Land lenken, in diesem Jahr auf die spannenden Orte der Industriekultur“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut Mitteilung zu der Veranstaltungsreihe am Samstag. dpa