Gewerkschaften Tausende gehen für mehr Tarifbindung auf die Straße

Rund 12.000 Menschen sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland für eine stärkere Tarifbindung in den Unternehmen auf die Straße gegangen. In Zeiten der Krisen brauchten Menschen Sicherheit im Job und im Alltag, sagte Bezirkschefin Susanne Wingertszahn am Mittwoch bei der zentralen Kundgebung in dem Bezirk zum 1. Mai in Mainz. Dazu gehöre auch ein Lohn, der zum Leben reicht, sowie Arbeitszeiten, die zum Leben passen. „All das erreichen die Gewerkschaften mit guten Tarifabschlüssen.“