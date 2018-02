später lesen Tausende jubeln Koblenzer Rosenmontagszug zu Teilen

Mit zahlreichen Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen ist der Rosenmontagsumzug in Koblenz durch die Straßen der Rhein-Mosel-Stadt gezogen. Die ersten der mehr als 4500 Teilnehmer des „Zuchs“ machten sich pünktlich um 12:11 Uhr in der Innenstadt auf den rund fünf Kilometer langen Weg. Zu den Rosenmontagsfeierlichkeiten kommen jedes Jahr rund laut Koblenz-Touristik über 150 000 Schaulustige in die Stadt. dpa