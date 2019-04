später lesen Tausende Räder werden pro Jahr geklaut: LKA gibt Tipps Teilen

Twittern

Teilen



Die Fahrradsaison läuft wieder, allerdings auch für die Raddiebe: 6844 Fahrraddiebstähle registrierte die Polizei im Jahr 2018 allein in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Delikte lag damit in etwa auf dem Niveau der drei Jahre davor, wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch gemeinsam mitteilten. dpa