Trier Was die regionale Wirtschaft und die Arbeitsagentur Trier von diesem Jahr erwarten und wie sie die kommenden Herausforderungen meistern wollen.

Die Zahl der Beschäftigten auf Rekordhöhe, die Zahl der Arbeitslosen in der Region konstant niedrig: Von der Trierer Arbeitsagentur kommen zu Jahresbeginn positive Signale. 2019 war am regionalen Arbeitsmarkt ein gutes Jahr, wenn auch wenig Spektakuläres zu vermelden waren. Heribert Wilhelmi, Chef der Arbeitsagentur Trier, zieht trotzdem ein positives Resümee der vergangenen zwölf Monate.

Im Schnitt waren rund 9500 Menschen auf Arbeitssuche. Die Quote liegt bei 3,3 Prozent und damit nur geringfügig über dem 2018er Wert (+ 0,1). Der Eifelkreis Bitburg-Prüm (2,4 Prozent Arbeitslosenquote 2019 im Schnitt) und der Landkreis Trier-Saarburg (2,6) sind die Kreise mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier liegt unter den kreisfreien Städte mit 4,9 Prozent hinter Landau und vor Mainz auf Platz zwei. Gleichzeitig erlebt die Arbeitskräftenachfrage in der Region einen weiteren Boom.

Mit rund 177 000 sozialversicherungspflichtig Versicherten waren zudem bei der letzten Erhebung im Juni so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor im Sommer. Auch für 2020 ist Wilhelmi sehr optimistisch. „Ich erwarte einen stabilen Arbeitsmarkt mit mehr Beschäftigten.“ Für das laufende Jahr sieht er hier sogar einen neuen Rekord an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Fachkräftenachfrage der heimischen Wirtschaft fordere die Arbeitsagentur in besonderem Maße: „Wir begleiten und qualifizieren Menschen, damit sie ihren Weg in den Arbeitsmarkt finden.“