Tausende von Autofahrern ohne Umweltzonen-Plakette erwischt

Tausende von Autofahrer sind im vergangenen Jahr in hessischen Städten ohne vorgeschriebene Umweltplakette erwischt worden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, wurden 2017 allein in Frankfurt rund 12 800 entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In Darmstadt wurden fast 4000 Umweltsünder gezählt. Kritiker gehen daher davon aus, dass auch drohende Diesel-Fahrverbote nicht sofort die gewünschte Wirkung zeigen könnten - weil Autofahrer möglicherweise diese ebenfalls einfach missachten. dpa