Tausende von Schülern wieder im Präsenzunterricht

Mainz Für etwa 35 000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz hat nach der Corona-Schließung Mitte März wieder der Lernalltag begonnen. Die Öffnung der Schule habe reibungslos funktioniert, sagte am Montag der Leiter der Berufsbildenden Schule (BBS) 1 Mainz, Rüdiger Tauschek.

Eine Woche vor dem offiziellen Wiederbeginn des Unterrichts am 4. Mai waren am Montag vor allem die Schülerinnen und Schüler der Prüfungsklassen wieder beim Präsenzunterricht dabei. Von den rund 3500 jungen Menschen in der BBS Mainz sind nach Angaben Tauscheks etwa 60 Prozent wieder mit dabei. Vor Beginn der Prüfungen Anfang Mai können so noch alle Fragen geklärt werden, die sich im Online-Unterricht nicht beantworten ließen.

Neben den Berufsschülern kamen am Montag auch die Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8) wieder in ihre Kursräume. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu begrenzen, gelten zum Schulstart strenge Hygiene-Auflagen.

Am 4. Mai folgen rund 130 000 weitere Schülerinnen und Schüler. Unter ihnen sind 34 000 in den vierten Grundschulklassen, 26 000 an den Realschulen plus, 18 500 in Integrierten Gesamtschulen und 40 000 an Gymnasien. Bei den weiterführenden Schulen sind dies im wesentlichen die Jugendlichen ab der 9., 10. oder 11. Klasse.