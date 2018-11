später lesen Taxifahrer blockiert Notfalleinsatz und lächelt FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Taxifahrer hat in Mainz einen Krankenwagen zugeparkt und einen dringenden Rettungseinsatz mehrere Minuten lang blockiert. Laut Polizei hatte der 40 bis 45-jährige Taxifahrer am Montagnachmittag in einem Parkhaus direkt hinter dem Rettungswagen geparkt und ihn so daran gehindert das Parkhaus zu verlassen. dpa