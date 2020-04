Taxifahrer improvisiert für Infektionsschutz

Ein Taxischild an einem Taxi. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Mainz Ein Besuch im Baumarkt, ein paar Handgriffe - und schon hat der Mainzer Taxifahrer Said-Mansoor Raib seinen ganz individuellen Infektionsschutz in sein Auto gebaut. Der 62-Jährige hat kurzerhand Stretchfolie mit doppelseitigem Klebeband am Himmel und an den Seitenwänden seines Wagens befestigt.



Die Rückbank sei keinen Meter von ihm entfernt, daher habe er sich dafür entschieden, sagte Raib der Deutschen Presse-Agentur. Das Konstrukt mit der Folie habe er bei anderen Kollegen entdeckt. Er mache sich schon Gedanken über das Coronavirus und die Infektionsgefahr, sagte er 62-Jährige. Er habe neben der Folienwand auch Desinfektionsmittel und Handschuhe an Bord. „Auch der Mundschutz ist immer mit dabei.“