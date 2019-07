Taxikundin greift Fahrer an und stiehlt Geldbörse

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv.

Bad Kreuznach Eine Taxikundin hat in Bad Kreuznach den Taxifahrer mit Pfefferspray angegriffen und seine Geldbörse gestohlen. Die Frau war am Dienstag in das Fahrzeug gestiegen und hatte sich ohne nähere Angaben zur Hausnummer in eine Straße bringen lassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

