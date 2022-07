Bad Kreuznach : Technik-Defekt: 120 Reisende mussten aus Zug aussteigen

Bad Kreuznach Für viele Reisende war am Samstag eine Zugfahrt bei Bad Kreuznach plötzlich zu Ende. Schuld war ein technischer Defekt am Triebwagen.

Wegen eines technischen Defekts am Triebwagen mussten am Samstag rund 120 Menschen in der Nähe von Bad Kreuznach einen Zug verlassen. Es sei am Samstag bei der Regionalbahn zur Rauchentwicklung gekommen, einen Brand habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Aus Sicherheitsgründen mussten die Passagiere den Zug, der nicht mehr weiterfahren konnte, verlassen. Dabei habe sich eine Person am Knöchel leicht verletzt, hieß es am Sonntag.